دار الإفتاء: نبش القبور جريمة من كبائر الذنوب وهتك حرمة الميت

قال الشيخ خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، في تعليقه على قيام مجهولين بنبش قبر متوفية بفيروس كورونا وحرق جثتها في حلوان، "هذا التصرف هو تجرد من أدنى معاني الأخلاق والإنسانية، وهي جريمة ومن كبائر الذنوب وهتك حرمة الميت".



وأضاف "عمران" في اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة": "دعينا إلى احترام الإنسان حيًا وميتًا، ومصر مكرم ونبش القبور شيء مذموم على مدار الزمان والتاريخ، ولكنه تجرد تصرف تجرد فيه من الإنسانية والمروءة".



وتابع "ما قام به هؤلاء المجهولون نزعة غير إنسانية ودليل على وجود قصور في التربية الصحيحة والأخلاق القويمة، وهذه المتوفاة بفيروس كورونا نحسبها عند الله من الشهداء، وما قاموا به لم يضر الميت لأن الروح صعدت إلى بارئها وهي القيمة الأكبر".



واستطرد أمين الفتوى بدار الإفتاء "فهم لم يتوجهوا إلى المتوفى بضرر ولكنها جريمة في حد ذاتها وعدم مراعاة عند الله وكل إنسان يتمتع بالأخلاق، نتوجه إلى أهلها بالدعاء بالصبر والسلون وغاية العزاء ولا يضرها ولا يمس منازلها عند الله سبحانه وتعالى".

