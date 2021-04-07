Advertisements

دار الإفتاء: نبش القبور جريمة من كبائر الذنوب وهتك حرمة الميت

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 08:08 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
Advertisements
قال الشيخ خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، في تعليقه على قيام مجهولين بنبش قبر متوفية بفيروس كورونا وحرق جثتها في حلوان، "هذا التصرف هو تجرد من أدنى معاني الأخلاق والإنسانية، وهي جريمة ومن كبائر الذنوب وهتك حرمة الميت".

وأضاف "عمران" في اتصال هاتفي مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة": "دعينا إلى احترام الإنسان حيًا وميتًا، ومصر مكرم ونبش القبور شيء مذموم على مدار الزمان والتاريخ، ولكنه تجرد تصرف تجرد فيه من الإنسانية والمروءة".

وتابع "ما قام به هؤلاء المجهولون نزعة غير إنسانية ودليل على وجود قصور في التربية الصحيحة والأخلاق القويمة، وهذه المتوفاة بفيروس كورونا نحسبها عند الله من الشهداء، وما قاموا به لم يضر الميت لأن الروح صعدت إلى بارئها وهي القيمة الأكبر".

واستطرد أمين الفتوى بدار الإفتاء "فهم لم يتوجهوا إلى المتوفى بضرر ولكنها جريمة في حد ذاتها وعدم مراعاة عند الله وكل إنسان يتمتع بالأخلاق، نتوجه إلى أهلها بالدعاء بالصبر والسلون وغاية العزاء ولا يضرها ولا يمس منازلها عند الله سبحانه وتعالى".

أخبار تهمك

السيسي يستجيب لحالة "عم صلاح" ويوجه بتلبية احتياجاته

منذ حوالي 6 ساعات

تعليق قوي من وزير الخارجية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ 39 دقيقة

خبير: الملء الثاني لسد النهضة يُغير موازين القوى في المنطقة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. تطور جديد في مفاوضات سد النهضة بالكونغو بعد عدم التوصل لبيان مشترك

منذ يوم

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وزير الخارجية يكشف الخطوة التالية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

عماد الدين أديب: "إثيوبيا تسعى لتوزيع حصص مياه النيل من جديد"

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من "الخارجية" حول مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة حول انتقال نيمار إلى برشلونة

منذ ساعتين و 49 دقيقة

يوسف الحسيني يفجر مفاجأة جديدة بشأن فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الداخلية تعلن القبض على متحرش "أتوبيس" الأهرام

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح صادم من مستشار الرئيس بشأن موجة كورونا الثالثة.. فيديو

منذ يوم

عاجل| "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا: الإصابات تستمر في الارتفاع

منذ حوالي 8 ساعات

هيئة سلامة الغذاء تحذر من تناول الشعرية سريعة التحضير "النودلز"

منذ حوالي 10 ساعات

سد النهضة بين كفي الرحى.. وخبراء يكشفون لـ "الفجر" خطوة مصر والسودان القادمة

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:11 ص

تعليق قوي من وزير الخارجية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

خبير: الملء الثاني لسد النهضة يُغير موازين القوى في المنطقة

06:45 ص

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

12:14 ص

يوسف الحسيني يفجر مفاجأة جديدة بشأن فيروس كورونا (فيديو)

04:23 ص

عماد الدين أديب: "إثيوبيا تسعى لتوزيع حصص مياه النيل من جديد"

03:44 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج