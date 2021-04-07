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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 7-4-2021.. المعدن الأصفر يحقق أعلى سعر في أكثر من أسبوع

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
شريف بدر
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رتفعت أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021، ليحقق أعلى مستوي في أكثر من أسبوع وجاءت الأسعار اليوم في سوق الصاغة على النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم:

 سعر عيار 21 نحو 760 جنيهًا

 سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 651.5 جنيه

 سعر عيار 24 نحو 868.5 جنيه

 سعر الجنيه الذهب 6080 جنيهًا.


أسعار الذهب عالميًا:

قفزت أسعار الذهب حوالي 1% إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع اليوم الثلاثاء مدعومة بتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية 1743.20 دولار للأونصة في نهاية جلسة التداول، مرتفعا 0.86%، بعد أن قفز في وقت سابق إلى أعلى مستوى منذ 25 مارس عند 1745.15 دولار.

وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.8% لتبلغ عند التسوية 1743 دولارا للأوقية.

وهبط الدولار لأدنى مستوى في حوالي أسبوعين أمام سلة من العملات المنافسة وهو ما يجعل الذهب أرخص لحائزي العملات الأخرى.

كما تراجعت عوائد سندات الخزانة القياسية الأميركية.  

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.96% إلى 25.13 دولار للأونصة، في حين زاد البلاديوم 0.4% إلى 2675.20 دولار للأونصة.

وقفز البلاتين 2.3% إلى 1236.90 دولار للأونصة.


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