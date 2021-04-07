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مصطفى الفقي: الكل سيدفع الثمن إذا تطورت أزمة سد النهضة

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 02:01 ص
مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
أمنية فوزي
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قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، إن إثيوبيا تتعامل بغطرسة في أزمة سد النهضة، وإن الكل سيدفع الثمن إذا تطورت أزمة سد النهضة وتحولت إلى صراع.

وأضاف "الفقي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن مصر تطالب بلقاء ثلاثي على مستوى الرؤساء لحل أزمة سد النهضة، متابعًا: "الأجيال القادمة ستحاسبنا إذا فرطنا في نقطة مياه".

وذكر  المحلل السياسي، أن إثيوبيا تجعل أزمة سد النهضة تسير في اتجاه لا يتمناه أحد، كما أنها لا تترك بابًا مفتوحًا للمفاوضات حول سد النهضة، مؤكدًا أن إثيوبيا تتعامل باستخفاف مع الموقف، وتعامل مصر والسودان وكأنهما ليس لهما حق تاريخي في مياه النيل.

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مصطفى الفقي سد النهضة بوابة الفجر الفجر إثيوبيا

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