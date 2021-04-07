مصطفى الفقي: الكل سيدفع الثمن إذا تطورت أزمة سد النهضة

قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، إن إثيوبيا تتعامل بغطرسة في أزمة سد النهضة، وإن الكل سيدفع الثمن إذا تطورت أزمة سد النهضة وتحولت إلى صراع.





وأضاف "الفقي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن مصر تطالب بلقاء ثلاثي على مستوى الرؤساء لحل أزمة سد النهضة، متابعًا: "الأجيال القادمة ستحاسبنا إذا فرطنا في نقطة مياه".



