Advertisements
مصطفى الفقي: الكل سيدفع الثمن إذا تطورت أزمة سد النهضة
الأربعاء 07/أبريل/2021 - 02:01 ص
أمنية فوزي
Advertisements
قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، إن إثيوبيا تتعامل بغطرسة في أزمة سد النهضة، وإن الكل سيدفع الثمن إذا تطورت أزمة سد النهضة وتحولت إلى صراع.
وأضاف "الفقي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن مصر تطالب بلقاء ثلاثي على مستوى الرؤساء لحل أزمة سد النهضة، متابعًا: "الأجيال القادمة ستحاسبنا إذا فرطنا في نقطة مياه".
وذكر المحلل السياسي، أن إثيوبيا تجعل أزمة سد النهضة تسير في اتجاه لا يتمناه أحد، كما أنها لا تترك بابًا مفتوحًا للمفاوضات حول سد النهضة، مؤكدًا أن إثيوبيا تتعامل باستخفاف مع الموقف، وتعامل مصر والسودان وكأنهما ليس لهما حق تاريخي في مياه النيل.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements