مرصد الأزهر لمكافحة الفكر المتطرف: داعش تستغل النساء كقنابل مفخخة

قالت ريهام سلامة، مشرفة بمرصد الأزهر لمكافحة الفكر المتطرف، إن المرصد يهدف إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام، مشيرًا إلى أن هناك 12 قسمًا بلغات مختلفة بهدف مخاطبة جميع شعوب العالم.





وأضافت "سلامة" خلال حوارها مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "أن تنظيم داعش يستخدم النساء كقنبلة تفخخ في أي زمان ومكان".



