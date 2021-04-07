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مرصد الأزهر لمكافحة الفكر المتطرف: داعش تستغل النساء كقنابل مفخخة
الأربعاء 07/أبريل/2021 - 04:41 ص
شيماء حسن
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قالت ريهام سلامة، مشرفة بمرصد الأزهر لمكافحة الفكر المتطرف، إن المرصد يهدف إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام، مشيرًا إلى أن هناك 12 قسمًا بلغات مختلفة بهدف مخاطبة جميع شعوب العالم.
وأضافت "سلامة" خلال حوارها مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "أن تنظيم داعش يستخدم النساء كقنبلة تفخخ في أي زمان ومكان".
وتابعت: "النساء أصبحوا فريسة للتنظيمات الإرهابية وكانت تستغلهم في مجالات التدريس والتمريض"، مؤكدة على ضرورة التصدي لمحاولات تجنيدهن من خلال التوعية وتمكين المرأة وإعطائها حقها الكامل في التعليم والعمل والمشاركة السياسية.
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