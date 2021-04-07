اليوم.. الحكم في قضية اتهام رامز جلال بسرقة أفكار برنامجه

تفصل محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية الدائرة الأولى، اليوم الأربعاء، في قضية اتهام رامز جلال، ومالك إحدى القنوات الفضائية، بسرقة فكرة برنامجه، بعد أن قررت المحكمة حجز القضية للحكم في جلسة الغد 7إبريل.





كانت المحكمة قد أصدرت حكما في وقت سابق، ببراءة المتهمين.





وقام مكتب المحاميان صلاح بخيت بالنقض والدكتور هاني سامح بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضد رامز عن جريمة الإعتداء على الملكية الفكرية لبرنامج رامز الرمضاني وقامت على إثر ذلك محكمة جنح العجوزة بإحالة القضية لمحكمة الجنح الاقتصادية التي أصدرت حكمها ببراءة المتهمين ومن ثم قامت النيابة بإستئناف الشق الجنائي للحكم لثبوت الإتهام.





وذكرت أوراق القضية قيام المتهمان بالإعتداء على الحق الأدبى والمالى الخاصين بحقوق كاتبة فكرة البرنامج هيام كمال والتي تعد شريكًا فى تأليف برنامج رامز الرمضاني باعتبارها صاحبة الفكرة المكتوبة للبرنامج.



