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اليوم.. الحكم في قضية اتهام رامز جلال بسرقة أفكار برنامجه

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 06:33 ص
رامز جلال
رامز جلال
هدير حمزة
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تفصل محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية الدائرة الأولى، اليوم الأربعاء، في قضية اتهام رامز جلال، ومالك إحدى القنوات الفضائية، بسرقة فكرة برنامجه، بعد أن قررت المحكمة حجز القضية للحكم في جلسة الغد 7إبريل.

كانت المحكمة قد أصدرت حكما في وقت سابق، ببراءة المتهمين.

وقام مكتب المحاميان صلاح بخيت بالنقض والدكتور هاني سامح بطلب تحريك الدعوى الجنائية ضد رامز عن جريمة الإعتداء على الملكية الفكرية لبرنامج رامز الرمضاني وقامت على إثر ذلك محكمة جنح العجوزة بإحالة القضية لمحكمة الجنح الاقتصادية التي أصدرت حكمها ببراءة المتهمين ومن ثم قامت النيابة بإستئناف الشق الجنائي للحكم لثبوت الإتهام.

وذكرت أوراق القضية قيام المتهمان بالإعتداء على الحق الأدبى والمالى الخاصين بحقوق كاتبة فكرة البرنامج هيام كمال والتي تعد شريكًا فى تأليف برنامج رامز الرمضاني باعتبارها صاحبة الفكرة المكتوبة للبرنامج.

وتابعت الأوراق، أن هيام سليم كتابة الفكرة المكتوبة لبرنامج (رامز تحت الأرض) و(رامز تحت الصفر) وهي بذلك شريكًا فى تأليف المصنف السمعى البصرى وقد قامت في وقت سابق على البدأ في العمل بالمصنف الى تسجيل الفكرة المكتوبة بالشهر العقاري برقم  2543  وبتاريخ  29 5 2016 قبل تصوير البرنامج بما يقارب السنة ثم تواصل معها فريق اعداد برنامج رامز ومدير اعماله ومدير البرنامج وبينهم مكالمات مسجلة تثبت أن الطالبة صاحبة الفكرة المكتوبة وأن المتهمين اعتقدوا انها لم توثق فكرتها المكتوبة بالشهر العقاري وقاموا بسرقة الفكرة المكتوبة للمصنف والعمل بها حرفيا بعد أن تحصلوا عليها بشكل تفصيلي وكامل من الطالبة على مدى الكثير من جلسات العمل المطولة.

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