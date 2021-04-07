يوسف الحسيني يفجر مفاجأة جديدة بشأن فيروس كورونا (فيديو)

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن اكتشف اليوم معلومة غريبة حول فيروس كورنا، موضحًا بأن هناك إمكانية لتعرض أي شخص إلى الإصابة بفيروس كورونا ولا تظهر عليه أي أعراض الإصابة، ويقوم بنقل هذا الفيروس للكثير من المواطنين.





وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الثلاثاء، أن هذا الشخص الذي تعرض لفيروس كورونا، رغم عدم ظهور عليه أعراض الإصابة، يقوم الفيروس بالهجوم على جهازه المناعي، وتتكون تراكمات للفيروس داخل جسمه.



