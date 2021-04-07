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يوسف الحسيني يفجر مفاجأة جديدة بشأن فيروس كورونا (فيديو)

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 04:23 ص
يوسف الحسيني
يوسف الحسيني
كساب أحمد
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قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن اكتشف اليوم معلومة غريبة حول فيروس كورنا، موضحًا بأن هناك إمكانية لتعرض أي شخص إلى الإصابة بفيروس كورونا ولا تظهر عليه أي أعراض الإصابة، ويقوم بنقل هذا الفيروس للكثير من المواطنين.

وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الثلاثاء، أن هذا الشخص الذي تعرض لفيروس كورونا، رغم عدم ظهور عليه أعراض الإصابة، يقوم الفيروس بالهجوم على جهازه المناعي، وتتكون تراكمات للفيروس داخل جسمه.

وأضاف: "بعد شوية هذا الشخص يقع مرة واحدة بدون أي مقدمات، ويدخل إلى ما يسمى بكورونا الدرجة الخامسة، ويدخل الانعاش مرة واحدة، وتماثله للشفاء أمر صعب للغاية".

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