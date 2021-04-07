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أتربة ورياح وارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الأربعاء

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 01:31 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 7 إبريل 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث جاءت التفاصيل كالتالي:

حالة الطقس نهارًا:
- طقس حار على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للحرارة على السواحل الشرقية، لطيف على السواحل الغربية، والرياح نشطة.
- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.
- طقس حار على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.
- لطيف على جنوب سيناء.
- لطيف على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة:
- أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري.
- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية.
أتربة ورياح وارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الأربعاء
أتربة ورياح وارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الأربعاء

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مصر سد النهضة السودان إثيوبيا

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