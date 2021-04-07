أتربة ورياح وارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الأربعاء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأربعاء الموافق 7 إبريل 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث جاءت التفاصيل كالتالي:





حالة الطقس نهارًا:

- طقس حار على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للحرارة على السواحل الشرقية، لطيف على السواحل الغربية، والرياح نشطة.

- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.

- طقس حار على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.





حالة الطقس ليلًا:

- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.

- لطيف على جنوب سيناء.

- لطيف على شمال وجنوب الصعيد.





الظواهر الجوية المتوقعة:

- أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري.