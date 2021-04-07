برسالة نارية.. الزمالك يحذر عبدالله جمعة

أكد مصدر مسئول بنادي الزمالك، أن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك قام بتحذير عبد الله جمعة الظهير الايسر، من استخدام موقع تبادل الصور "انستجرام"، خلال الفترة الحالية.





وقال المصدر "رفض ذكر اسمه" في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" : الجهاز الفني لنادي الزمالك وجه تحذير شديد اللهجة لعبدالله جمعة، بسبب استخدامه مواقع التواصل الاجتماعي بكثرة.





وواصل : التحذير جاء بعدما قام عبدالله جمعة بالظهور عبر بث مباشر لبرنامج الانستجرام عقب مباراة الزمالك ومولودية الجزائر الأخيرة، مع أحد أصدقائه.





وأتم المصدر ذاته : الجهاز الفني للزمالك حذر عبدالله جمعة شفويا، وفي حالة تكرار الأمر سيتم إيقافه وتغريمه مالياً حسب اللائحة، حيث أن جهاز اللاعب يخشى بأن يرد اللاعب على الجماهير أو الصدام معهم والتعامل أزمة.



