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عاجل.. أنباء عن إصابة روبي بفيروس "كورونا"

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 12:30 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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أثيرت أنباء منذ قليل تفيد بإصابة الفنانة الفنانة روبي، بفيروس كورونا المستجد بعد إجراء مسحه طبية. 

وأشارت الأنباء إلى أن روبي، تخضع حاليًا لفترة عزل منزلي، وتتلقى العلاج اللازم من وزارة الصحة.

يذكر أن تنتظر روبي عرض مسلسل “شقه 6، بعد شهر رمضان ويشاركها في البطولة أحمد حاتم، صلاح عبد الله، محمود البزاوي، رحاب الجمل، هاني عادل، الفنانة السعودية هيا فياض، حمزة العيلي.

كما تشارم ملك قورة وآخرين في العمل وهو من سيناريو وحوار رفيق القاضي، سعاد القاضي، محمود وحيد، نبيل شعيب وإخراج محمود كامل.

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مطربة كورونا فنانة روبي

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