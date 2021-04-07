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ميدو يعتذر إلى فاروق جعفر

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 12:29 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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حرص أحمد حسام ميدو مدرب نادي الزمالك السابق، على تقديم الاعتذار إلى فاروق جعفر نجم القلعة البيضاء السابق، عما بدر منه تجاه الأخير.

وكان ميدو وجه بعض الاتهامات إلى فاروق جعفر منها عدم مساندته للزمالك، حيث شهدت الساعات الماضية حرب تصريحات بينهما.

وأوضح ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "أتقدم بالاعتذار إلى كابتن فاروق جعفر، وله كامل الحق في أن يغضب مني بسبب حديثي عنه".

يشار إلى أن فريق الزمالك الأول لكرة القدم، يجري تحضيراته لمواجهة تونجيث السنغالي، في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها يوم السبت المقبل الموافق العاشر من شهر أبريل الجاري.

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