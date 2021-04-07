مصطفى الفقي: إثيوبيا ستدفع الثمن في حالة استمرار استعراضها القوة

قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، إن المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أصدر بيانًا لكشف الموقف الإثيوبي أمام العالم، مؤكدًا أن مصر والسودان لن يقبلا بالوضع إذا استمر الموقف الإثيوبي على ما هو عليه الآن.





وأضاف "الفقي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن إثيوبيا كشفت أنها ليست راغبة في التواصل مع مصر والسودان لا سريًا ولا علنيًا، لافتًا إلى أن المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية كشف عن أن إثيوبيا لا تترك مجالًا لحل الأزمة.



