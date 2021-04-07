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الحكم الدولي محمد محسن يشارك في تحكيم بطولة «واوان - رأس الخيمة» لكمال الأجسام والفيزيك

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 12:51 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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قرر الاتحاد الاماراتي لبناء الأجسام، واللياقة البدنية، الاستعانة بالحكم الدولي المصري المحترف، محمد محسن، في تحكيم بطولة «واوان - رأس الخيمة» لكمال الأجسام والفيزيك ، التي ستقام في امارة رأس الخيمة، في الفترة من ٨ الي ١٠ ابريل الجاري، تحت اشراف الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام، واللياقة البدنية، برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي.
يجدر الإشارة أن الحكم الدولي المصري للمحترفين محمد محسن متواجد حالياً بأمارة عجمان بعد أن قام بتحكيم بطولة عجمان الأولى لكمال الأجسام، والكلاسيك والفيزيك، وفئات السيدات،( بيكيني فيتنس، فيت موديل، ويلنيس) ،جاء ذلك بترشيح الدكتور عادل فهيم رئيس الاتحادات المصري والعربي والافريقي لكمال الأجسام ونائب رئيس الاتحاد الدولي والذي حضر البطولة الاولي بعجمان ونظراً لتميز محسن الواضح في تحكيم بطولة عجمان الأولى وتطبيقة الدقيق للنظام الإلكتروني في تحكيم البطولة

وأكد "فهيم" ان الحكم الدولي للمحترفين محمد محسن يعد اصغر الحكام سناً الا انه استطاع ان ينجح في تحكيم العديد من البطولات العالمية واخرها بطولة العالم في اسبانيا وقبلها في الامارات ولهذا كانت نتيجة طبيعية نجاحه في عجمان ونال استحسان كبير وتكريم خاص من اللجنة المنطمة للبطولة وكذلك من اعضاء الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام واللياقة البدنية هذا ما رشحة للتحكيم في بطوله من أكبر بطولات الإمارات من حيث الجوائز الماليه وعدد الاعبين و المقامه بأمارة رأس الخيمة تحت اسم واوان

ومن جانبه أعرب الحكم الدولي المحترف، محمد محسن، عن سعادتة بثقة وترشيح الدكتور عادل فهيم و الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام واللياقة البدنية و اختياري في تحكيم البطولة الثانية بأمارة رأس الخيمة واتعهد لهم ببذل أقصي جهد لانجاح البطولة تحكيما واتمني ان اكون عند حسن ظن الادارة المشرفة لبطولة واوان رأس الخيمة لكمال الأجسام والفيزيك
كما أوجه الشكر الجزيل لي إدارة بطوله عجمان الاولي و للشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية الراعي للبطوله بالتعاون مع الاتحاد الإماراتي برئاسة الشيخ عبدالله الشرقي وللحكم الدولي المحترف طارق خليل منظم ومدير بطوله عجمان الاولي

الجدير بالذكر أن بطولة واوان راس الخيمه تقام في الفتره من ٨ ال ١٠ أبريل وتجري المنافسات في أربع اطوال في الفيزيك، هي: تحت170 وتحت174 وتحت178 سنتيمتراً، وفوق 178 سنتيمتراً، وفي بناء الأجسام ستكون المنافسات في ثلاث أوزان تخت 75 وتحت 85 وفوق 85 كيلوغراماً وقيمة الجوائز المالية تبلغ أكثر من 100 ألف دولار أمريكي

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