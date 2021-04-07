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عطوة: مسؤول بيراميدز قاد مفاوضات الأهلي لضمي

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 12:43 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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تحدث محمد عطوة لاعب نادي الاتحاد السكندري عن فترة وجوده في نادي بيراميدز خلال الموسم الماضي والذي شهد عدم مشاركته بشكل مستمر.

وقال عطوة في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "مكنتش حابب اتكلم عن الفترة الي قضيتها في نادي بيراميدز بس لما المهدي سليمان اتكلم قررت اطلع اتكلم عن الي حصل معايا".

وتابع "البداية كانت ان كلمني مسؤول من بيراميدز يأكدلي ان ديسابر المدير الفني للفريق طالب ضمي للفريق، نفس المسؤول ده كان وكيل لاعبين قبلها وكان بيقود مفاوضات الأهلي لضمي مع أمير توفيق مدير تعاقدات الأهلي".

وأضاف "المسؤول ده جه واستقبلني في المطار وتاني يوم انضميت للمران واتفاجئت ان ديسابر بيسالني انت بتلعب في مركز ايه".

وواصل " لما نزلت التمرين مع بيراميدز كان بقالي مش بتمرن علشان الموسم منتهي في السعودية قولت للجهاز الفني بلاش يكون في حمل كتير في التمرينات زي باقي اللاعبين وابدا بشكل تدريجي، ولكن اكني متكلمتش وعلى العكس خففوا الحمل مع لاعب من اوغندا انضم جديد".

وتابع عطوة "لعبت مباراة ودية قدمت مستوى كويس والمدير الفني قالي انت هتبقى اساسي، بعدها اتفاجئت اني برة أول الماتش رسمي ولما اتكلمت معاه قالي انه طلب ضم مدافع وبيفكر يلاعبني في خط وسط المدافع".

وأضاف "اتكلمت مع مسئول بيراميدز الي كان مدير تعاقدات وقالي ان ديسابر شايف ان الدوري السعودي دوري ضعيف، قالي لو منك تطلع اعارة لان فرصتك صعبة في اللعب قولتله عادي انا موجود مع الفرقة وممكن المدير الفني هو الي يمشي في اي وقت".

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