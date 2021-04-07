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مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة معقدة

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 04:27 ص
مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
أمنية فوزي
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قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، إن مصر تطالب بلقاء ثلاثي على مستوى الرؤساء لحل أزمة سد النهضة، معلقًا: "نريد أن نتفاءل باستمرار المفاوضات حول سد النهضة، ولكن إثيوبيا لا تترك بصيص أمل لذلك".

وأكد "الفقي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه إذا لم تحسم أزمة سد النهضة ستشتعل المنطقة الإفريقية كلها، متابعًا: "نحن في مرحلة تثبت فيها مصر حالة تجاه الموقف الإثيوبي".

وأضاف أن القاهرة تطلب التنمية لإثيوبيا والمياه لمصر، منوهًا بأن أزمة سد النهضة معقدة، متابعًا: "نرجو أن يصدر قرار قوي من مجلس الأمن"، مؤكدا: "لا بد أن تطلب مصر من جيرانها وأصدقائها متابعة قضية سد النهضة.. وقد نصل لحد العمل العسكري إذا استمر الموقف بهذا التعنت".

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