مصطفى الفقي: أزمة سد النهضة معقدة

قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، إن مصر تطالب بلقاء ثلاثي على مستوى الرؤساء لحل أزمة سد النهضة، معلقًا: "نريد أن نتفاءل باستمرار المفاوضات حول سد النهضة، ولكن إثيوبيا لا تترك بصيص أمل لذلك".





وأكد "الفقي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه إذا لم تحسم أزمة سد النهضة ستشتعل المنطقة الإفريقية كلها، متابعًا: "نحن في مرحلة تثبت فيها مصر حالة تجاه الموقف الإثيوبي".



