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طقس حار على هذه المناطق.. بيان مهم من الأرصاد
الأربعاء 07/أبريل/2021 - 08:10 ص
أمنية فوزي
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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 7 إبريل 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.
حالة الطقس نهارًا:
- طقس حار على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للحرارة على السواحل الشرقية، لطيف على السواحل الغربية، والرياح نشطة.
- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.
- طقس حار على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.
حالة الطقس ليلًا:
- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.
- لطيف على جنوب سيناء.
- لطيف على شمال وجنوب الصعيد.
الظواهر الجوية المتوقعة:
- أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري.
- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية.
حالة الطقس نهارًا:
- طقس حار على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للحرارة على السواحل الشرقية، لطيف على السواحل الغربية، والرياح نشطة.
- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.
- طقس حار على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.
حالة الطقس ليلًا:
- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية.
- لطيف على جنوب سيناء.
- لطيف على شمال وجنوب الصعيد.
الظواهر الجوية المتوقعة:
- أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري.
- نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية.
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