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عطوة يكشف تفاصيل مكالمته مع أمير توفيق بشأن الانضمام للأهلي

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 12:52 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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كشف محمد عطوة مدافع نادي الاتحاد السكندري عن تفاصيل مكالمته السابقة مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الاهلي في وقت سابق.

وقال عطوة في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "مسؤول حالي في بيراميدز كان وكيل لاعبين خلال وجودي مع الرائد السعودي وكان يقود مفاوضات الأهلي لضمي وقتها".

وتابع "كان هناك مكالمات بيني وبين مسؤول بيراميدز وامير توفيق مدير التعاقدات في النادي الاهلي".

وأضاف "كنت مرشح للانضمام للنادي الأهلي وكانت المفاضلة بيني وبين ياسر إبراهيم أثناء وجوده في نادي سموحة".

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