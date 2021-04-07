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هل ينتقل فيروس كورونا من الأم إلى الطفل أثناء الرضاعة؟ (إنفوجراف)
الأربعاء 07/أبريل/2021 - 05:57 ص
منى صموئيل
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يطرح العديد من المواطنين الكثير من الأسئلة منذ انتشار جائحة فيروس كورونا حتى الآن عن مدى انتقال فيروس كورونا من الأم إلى الطفل أثناء عملية الرضاعة من عدمه.
وأوضحت وزارة الصحة والسكان ذلك الأمر من خلال منشور توعوي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وجاء كالآتي:
قالت وزارة الصحة والسكان، إن فيروس كورونا المستجد، لا ينتقل عن طريق لبن الثدي أو الرضاعة الطبيعية من الأمهات اللواتي تأكدت إصابتهن بالمرض إلى الرضع.
وأضافت الوزارة يتكون لدى الأم أجسام مضادة لفيروس كورونا، والتي تنتقل مباشرة لجسم الطفل عن طريق لبن الأم لتزيد من مناعة الطفل، كما أن اللبن الصناعي لا يعطى هذه المناعة.
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