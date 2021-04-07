هل ينتقل فيروس كورونا من الأم إلى الطفل أثناء الرضاعة؟ (إنفوجراف)

يطرح العديد من المواطنين الكثير من الأسئلة منذ انتشار جائحة فيروس كورونا حتى الآن عن مدى انتقال فيروس كورونا من الأم إلى الطفل أثناء عملية الرضاعة من عدمه.





وأوضحت وزارة الصحة والسكان ذلك الأمر من خلال منشور توعوي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وجاء كالآتي:





قالت وزارة الصحة والسكان، إن فيروس كورونا المستجد، لا ينتقل عن طريق لبن الثدي أو الرضاعة الطبيعية من الأمهات اللواتي تأكدت إصابتهن بالمرض إلى الرضع.



