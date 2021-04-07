موعد مباراة بايرن ميونيخ ضد باريس سان جيرمان فى دوري أبطال أوروبا

يواجه اليوم الأربعاء نادي بايرن ميونيخ الألماني نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي فى ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب بايرن ارينا.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين الأسبوع المقبل على ملعب حديقة الأمراء الدولي بالعاصمة الفرنسية باريس.



