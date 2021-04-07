Advertisements

موعد مباراة بايرن ميونيخ ضد باريس سان جيرمان فى دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 12:59 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
Advertisements
يواجه اليوم الأربعاء نادي بايرن ميونيخ الألماني نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي فى ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب بايرن ارينا.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين الأسبوع المقبل على ملعب حديقة الأمراء الدولي بالعاصمة الفرنسية باريس.

أخبار تهمك

هيئة سلامة الغذاء تحذر من تناول الشعرية سريعة التحضير "النودلز"

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل - كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

ليس ساسي.. الزمالك يقترب من تجديد عقد الدينامو

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا: الإصابات تستمر في الارتفاع

منذ ثلث ساعة

بيان عاجل من "الخارجية" حول مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 11 ساعة

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

منذ ساعة

سد النهضة بين كفي الرحى.. وخبراء يكشفون لـ "الفجر" خطوة مصر والسودان القادمة

منذ حوالي 7 ساعات

بعد سقوطه أمام الريال.. حظوظ ليفربول في التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. أنباء عن إصابة روبي بفيروس "كورونا"

منذ ساعة الا ربع

عاجل - ميدو يُفجر مفاجأت من العيار الثقيل بشأن الزمالك ومرتضي منصور (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يتحرك لخطف صفقة «الهداف»

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تطور جديد في مفاوضات سد النهضة بالكونغو بعد عدم التوصل لبيان مشترك

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي يوجه رسالة تحذيرية إلى نجم الفريق.. طالع التفاصيل

منذ ساعة و 18 دقيقة

4 لاعبين مصريين سبقوا محمد صلاح وسجلوا في شباك ريال مدريد (تقرير)

منذ ساعتين و 27 دقيقة

تصريح صادم من مستشار الرئيس بشأن موجة كورونا الثالثة.. فيديو

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. وزير الخارجية يكشف الخطوة التالية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 10 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:14 ص

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

عاجل| "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا: الإصابات تستمر في الارتفاع

12:56 ص

عاجل - كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

06:30 م

هيئة سلامة الغذاء تحذر من تناول الشعرية سريعة التحضير "النودلز"

11:03 م

عاجل.. وزير الخارجية يكشف الخطوة التالية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

03:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج