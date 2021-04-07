فى عيد ميلاده.. تعرف على قصة الحب بين يحيي الفخراني وزوجته





ثم نشأت بينهما علاقة حب انتهت بزواجٍ مستمرٍ حتى الآن، وأنجب الزوجان ولدين هما شادي وطارق، والآن لديهما ثلاث أحفاد هم يحيى وآدم ولميس.





تعمل زوجته طبيبةً مختصةً بأمراض النساء والتوليد، كما أنّها أديبةٌ وكاتبة سيناريو. دخل ولديه مجال الفن والإخراج حيث تخرج ابنه شادي من المعهد السينمائي والآن يعمل مخرجًا، وكذلك ابنه طارق يعمل في مجال الإخراج ولديه تجربةٌ تمثيليةٌ مع والده في فيلم محاكمة "علي بابا".

وتعرّف النجم يحيى الفخراني على زميلته لميس جابر في كلية الطب، التي التقى بها لأول مرةٍ في المسرح الجامعي حيث كان يؤدي مسرحيةً لبرنارد شو.