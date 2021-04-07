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فى عيد ميلاده.. تعرف على قصة الحب بين يحيي الفخراني وزوجته
الأربعاء 07/أبريل/2021 - 01:51 ص
ولاء عبد الناصر
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يحتفل اليوم الفنان يحيي الفخراني، بعيد ميلاده، حيث إنه يعتبر أحد أهم نجوم الفن فى مصر، قدم العديد من الأعمال الفنية المميزة، وفى كل دور قادر على إقناعك بالشخصية، لديه شعبية كبيرة بين جمهوره، وذلك لتواضعه وتلقائيته.
وتعرّف النجم يحيى الفخراني على زميلته لميس جابر في كلية الطب، التي التقى بها لأول مرةٍ في المسرح الجامعي حيث كان يؤدي مسرحيةً لبرنارد شو.
ثم نشأت بينهما علاقة حب انتهت بزواجٍ مستمرٍ حتى الآن، وأنجب الزوجان ولدين هما شادي وطارق، والآن لديهما ثلاث أحفاد هم يحيى وآدم ولميس.
تعمل زوجته طبيبةً مختصةً بأمراض النساء والتوليد، كما أنّها أديبةٌ وكاتبة سيناريو. دخل ولديه مجال الفن والإخراج حيث تخرج ابنه شادي من المعهد السينمائي والآن يعمل مخرجًا، وكذلك ابنه طارق يعمل في مجال الإخراج ولديه تجربةٌ تمثيليةٌ مع والده في فيلم محاكمة "علي بابا".
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