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الكهرباء: 3 ملايين مشترك يستهلكون 50 كيلو وات في الشهر (فيديو)

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 07:41 ص
أيمن حمزة
أيمن حمزة
كساب أحمد
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قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن العداد مسبق الدفع يساعد المواطن على أخذ حقه بشكل تام، كما أنه يساعده في تنظيم استهلاكه، مشيرًا إلى أن احتساب الكهرباء في العداد مسبوق الدفع يتم بنفس الآلية الموجود في العدادات العادية.

وتابع "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى" بالتلفزيون المصري، مساء الثلاثاء، أن العداد مسبوق الدفع لا يفصل مرة واحدة، ولكنه يعطي إنذار قبل قطع الكهرباء، وهناك إمكانية الآن لشحن العداد من خلال العديد من التطبيقات، معقبًا: "المواطن يقدر يشحن في وقت".

ولفت إلى أن هناك 3 مليون مشترك يستهلكوا 50 كيلو وات في الشهر، ومن يستهلك 100 كيلو يقدر عددهم بـ4 مليون مواطن، ومعظم الاستهلاكات تقع حتى350 كيلو وات في الشهر، اما من يستهلك أكثر من 650 او أكثر فلا يتعدى 200 ألف مشترك

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