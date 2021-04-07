موسيمانى يحسم موقفه من معاقبة أيمن أشرف

قرر المدرب الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عدم توقيع أى عقوبات على الظهير الأيسر أيمن أشرف.





وكشف مصدر مسؤول في الجهاز الفني لفريق الأهلي، ان موسيماني لن يوقع أي عقوبة على أيمن أشرف، بعد تواجده فى إحدى مباريات دورى القسم الثالث، لدعم أحد أصدقائه خلال المباراة.





وأشار المصدر إلى ان ما يتردد عن توقيع عقوبة، لا أساس لها من الصحة، وان الجهاز الفني سيحذر اللاعب بعدم التواجد في الأماكن العامة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.





ويستعد المارد الأحمر لملاقاة سيمبا التنزاني، في الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، يوم الجمعة المقبل في التاسعة مساءً بتوقيت مصر.



