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تعليق قوي من وزير الخارجية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 08:11 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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علق السفير سامح شكري، وزير الخارجية، على فشل مفاوضات سد النهضة، قائلًا: "مصر تعمل دائمًا على حل أزمة سد النهضة سياسيًا، وستتخذ كل الاجراءات لحماية الأمن القومي المصري في التوقيت الملائم".

وتابع "شكري"، خلال مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON"، مساء الثلاثاء: "أي حديث عن ملء سد النهضة بشكل أحادي او تشغيل السد تصرف غير مسؤول... ملء سد النهضة بشكل أحادي ينبأ بتطورات خطيرة تهدد المنطقة والسلم والأمن الدولي، ومصر والسودان لن تسمحا بوقوع أي ضرر عليهما".

ولفت إلى أن مصر تنسق مع السودان للتعامل مع أزمة سد النهضة، مشيرًا إلى أن مصر تتحرك من خلال الشركاء الدوليين والمنظمات الدولي.

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