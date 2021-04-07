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استبعاد 9 لاعبين.. بوتشيتينو يعلن قائمة باريس لمواجهة البايرن

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 01:20 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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كشف المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن قائمة فريقه إستعدادًا لمواجهة بايرن ميونخ الألماني، المقرر إقامتها اليوم الأربعاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاءت قائمة باريس سان جيرمان، على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس، باكر، داجبا.

خط الدفاع: ماركينيوس، ديالو، كامارا، جايا، لوتيليه، إسماعيل غربي، كيرير.

خط الوسط: هيريرا، دراكسلر، كيمبيمبي، لوتيليه، بيمبيلي، ريكو، رافينيا.

خط الهجوم: أنخيل دي ماريا، مويس كين، سارابيا، نيمار دا سيلفا، كيليان مبابي.

وقام بوتشيتينو بإستبعاد كلًا من: ماركو فيراتي، ماورو إيكاردي، فلورينزي، باريديس، ، بيرنات، فرانشي، كورزاوا، إدوارد ميشوت، تشافي سيمونز.

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