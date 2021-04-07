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فى ذكرى رحيلها.. تعرف على سبب وفاة الفنانة ناهد شريف

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 02:18 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحل اليوم الأربعاء، ذكرى رحيل الفنانة ناهد شريف، التى رحلت عن عالمنا يوم 7 أبريل عام 1981، وقدمت ناهد العديد من الأدوار المميزة، ودخلت قلوب الجمهور بكل سهولة لما تميزت من كاريزما وحضور.


وكانت الفنانة ناهد شريف ضحية لعمليات التجميل، التى تسببت فى إصاباتها بالسرطان الثدى، وعام 1973 أجرت عملية تجميل وبعد فترة من العملية أصيبت بأعراض صحية وبعد عدّة فحوصات تبين أنها أصيبت بسرطان الثدى، وانتشر فى باقى جسدها.

وسافرت إلى السويد وأجرت عملية جراحية ناجحة ثم عادت إلى مصر، لكن تدهورت صحتها مرة أخرى فسافرت إلى لندن وأبلغها الأطباء بضرورة إجراء جراحة.


وبعد قضائها 4 أشهر للعلاج فى لندن رأى الأطباء أن عودتها إلى القاهرة قد تفيد حالتها النفسية خاصة مع التأكد من استحالة شفائها، وبالفعل عادت وأكملت دورها فى فيلم "مرسى فوق مرسى تحت"، ولكنها لم تستطيع استكماله.


واشتد عليها المرض، وبالفعل رحلت عن عالمنا بعد معاناة مع مرض سرطان الثدي.


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