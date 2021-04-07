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القوى العاملة تطلب أفراد أمن لشركة بمدينة نصر

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 05:39 ص
محمد سعفان
محمد سعفان
هدير عبدالله
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أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات الأمن والحراسة بمدينة نصر، براتب يحدد بحسب المقابلة.

وتتضمن الوظائف المتاحة، 100 فرد أمن، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل متوسط، وألا يزيد عمره عن 45 سنة.

وحددت الشركة مواقع العمل في التجمع الخامس، العبور، أكتوبر، بنك مصر، وذلك للعمل 12 ساعة.

وتتميز الوظائف المتاحة بالشركة، بتوافر تأمين صحي، تأمين اجتماعي، تأمين ضد الحوادث، وزيادات.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في 37 عمارات التوفيق، متفرع من شارع يوسف عباس، مدينة نصر، والتواصل مع المدير المسئول كرم سليم محمد.

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محمد سعفان شركات الأمن والحراسة القوى العاملة

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