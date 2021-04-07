جولة ميدانية لنائب محافظ الجيزة بالحوامدية وأبوالنمرس

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن ويرافقه المهندس مجدي محب رئيس مدينة الحوامدية والمهندس محمود فؤاد رئيس مركز ومدينة أبوالنمرس، منطقة عرب الساحة بمدينة الحوامدية لمتابعه الحاله العامه للنظافه والأشغالات وللوقوف علي مستوي الخدمات المؤداه لأهالي المدينة والتعرف على أحتياجاتهم على الطبيعة.





كما تفقد نائب المحافظ عبّارة ركاب الحوامدية للاطمئنان على أنتظام العمل وتشغيل عبارة الركاب ومتابعه أعمال السور الجديد لكورنيش النيل بجوار عبارة الركاب.





كما أجرى نائب المحافظ جولة ميدانية بمدينة أبوالنمرس، حيث تم تفقد أعمال أحلال وتجديد محطة مياه منيل شيحة لرفع كفاءه وقدرة المحطة القائمة حاليا لتلبية الطلب المتزايد علي المياه وتوفير حياه لائقة للمواطنين بمركز مدينة أبوالنمرس.



