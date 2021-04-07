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ضمن مبادرة "حياة كريمة".. اختبار دورة التفصيل بقرية الهمة
الأربعاء 07/أبريل/2021 - 05:42 ص
هدير عبدالله
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عقدت الوحدة المتنقلة للتدريب والتابعة لوزارة القوى العاملة بقرية الهمة اختبارًا للمشاركين بدورة التفصيل خلال فترة التدريب وذلك لانتهائهم من دورة التفصيل.
جاء ذلك في مجلس قروي حلوة بمركز مطاي التابع لمحافظة المنيا، وفي إطار مبادرة حياة كريمة، وخطه الدولة لتدريب الشباب على المهن والحرف وتحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.
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