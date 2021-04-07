أيمن عبد العزيز: نصحت الزمالك بالاستغناء عن 15 لاعبًا





كشف أيمن عبدالعزيز نجم نادي الزمالك السابق، أنه نصح مسئولي القلعة البيضاء في فترة سابقة، بالاستغناء عن 15 لاعبًا، من أجل تجديد دماء الفريق.





وأوضح أيمن عبدالعزيز خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "ممدوح عباس تحدث معي للعودة إلى الزمالك عندما كنت محترفًا في تركيا في فترة كان النادي يسير فيها بشكل سيء جدًا، فنصحته بالاستغناء عن 15 لاعب بالفريق واستقدام صفقات أقوى ووعدني بذلك، وهو ما لم يحدث عندما انتقلت للزمالك".





وكشف، "كنت قريب للغاية من الانتقال لبشكتاش التركي عندما كنت لاعبًا في طرابزون سبور، وكانت الأمور مُنتهية ومحسومة، لكن حدثت خلافات بين الناديين عطلت الصفقة في النهاية".



