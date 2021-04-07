ميدو: هدف صلاح سيشعل المنافسة في الإياب بين ليفربول ومدريد





علق الإعلامي أحمد حسام ميدو، على خسارة ليفربول الإنجليزي أمام ريال مدريد الإسباني، ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بثلاثية مقابل هدف، حيث سجل محمد صلاح هدف الريدز الوحيد في اللقاء، الذي أقيم أمس الثلاثاء.





وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، " زيدان تغلب على كل العقبات، وتفوق على كلوب، على الرغم من أنه يعاني من الغيابات المؤثرة في صفوف ريال مدريد".





واستكمل، "هدف صلاح في شباك ريال مدريد، سيجعل مباراة العودة بين ليفربول وريال مدريد قوية جدًا".





وأشار إلى أن بروسيا دورتموند فريق كبير، وأن مباراة الإياب ستكون صعبة على مانشستر سيتي.



