بين هالاند ومبابي.. ريال مدريد يختار صفقته المقبلة

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن مسئولي ريال مدريد الإسباني حدد أولوياتهم بشأن تدعيم خط هجوم الفريق بصفقتي النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني والفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.





وأفادت صحيفة ليكيب الفرنسية بأن مبابي نجم باريس سان جيرمان مازال يمثل أولوية لإدارة الملكي.





وألمحت الصحيفة الفرنسية أن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع هالاند نجم بروسيا دورتموند لكن بشرط ألا تمنعه هذه الصفقة من التعاقد مع مبابي.





وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن مينو رايولا وكيل أعمال هالاند ووالد النجم النرويجي زارا العاصمة الإسبانية واجتمعا مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد وخوسيه آنخيل سانشيز المدير العام للنادي.





وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن هذه الزيارة لم تغلفها السرية خاصة وأن رايولا ووالد هالاند قاما بزيارة برشلونة.





ولفتت الصحيفة الفرنسية أن عقد كيليان مبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي في نهاية الموسم المقبل في يونيو 2022 ويتردد النجم الفرنسي في التوقيع على عقد جديد.



