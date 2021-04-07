بهذه الطريقة.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها أوكا



تحرص الفنانة مي كساب على التواصل الدائم مع جمهورها ومتابعيها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





وشاركت الفنانة مى كساب جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها مع زوجها مطرب المهرجانات أوكا من احتفاله بعيد ميلاده وذلك عبر إنستجرام، فيما تفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتى :ربنا يخليكو لبعض - طول عمرك جميله - بحبكم أوي".



يذكر أن مى كساب تشارك فى بطولة مسلسل “ فارس بلا جواز ” بطولة مصطفى قمر و طارق عبد العزيز ومحمد ثروت و طارق الإبياري وسليمان عيد وآخرين .

