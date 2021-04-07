موسيماني يعقد جلسة خاصة مع نجم الأهلي

عقد الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني خلال الساعات الماضية جلسة خاصة مع نجم هجوم الفريق محمد شريف.





ووجه الجهاز الفني للأهلي الانتقادات لمحمد شريف بسبب عدم استغلاله للفرص التي أتيحت له في مواجهة المريخ السوداني وترجمتها إلى أهداف.





وطالب الجهاز الفني للقلعة الحمراء من محمد شريف المزيد من التركيز في المباريات المقبلة إذا أراد المشاركة بشكل أساسي في وتثبيت أقدامه في التشكيل الأساسي.





يذكر أن الأهلي سيواجه نظيره سيمبا التنزاني في ختام دور المجموعات في دروي أبطال إفريقيا في مباراة تحصيل حاصل بعد أن ضمن الفريقان التأهل رسميا إلى الدور ربع النهائي وحسم سيمبا المركز الأول لصالحه وحل الأهلي في المركز الثاني.



