السيسي يستجيب لحالة "عم صلاح" ويوجه بتلبية احتياجاته

أعلن الإعلامي عمرو الليثي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استجاب لحالة "عم صلاح" عقب ظهوره في برنامج "واحد من الناس"، على قناة الحياة الفضائية.





وقال "الليثي"، عبر حسابه على "تويتر": "شكرًا.. الرئيس الإنسان.. الرئيس السيسي يوجه برعاية عم صلاح وتلبية جميع احتياجاته بعد ظهوره على شاشة قناة الحياة مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي في برنامج واحد من الناس".





يذكر أن "عم صلاح" مات إخوته إثر إصابتهما بمرض السرطان تاركين خلفهما 8 أبناء، وتخلت أمهاتهم عنهم، فقرر أن يربيهم بجانب أبنائه الثلاثة، حيث طلب من الرئيس توفير مكان يسكن فيه، وأن يوفر فرصة للتعليم لأبناء أخويه.





كان الرئيس قد استجاب أيضا لحالة إسحاق غالي مريض بضمور العضلات، ووجه بعلاجه.





وأوضح "غالي"، خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي أب لكل المصريين و"ربنا يباركله".



