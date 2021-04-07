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موعد مباراة الأهلي وسيمبا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 02:27 ص
بوابة الفجر
كتب: محمد سامي
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يستقبل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فريق سيمبا التنزاني، في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي ونظيره سيمبا التنزاني، يوم الجمعة المقبل الموافق 9 أبريل، على ملعب الأهلي وي السلام، في التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

وكانت المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الثانية، انتهت بفوز سيمبا بهدف نظيف، يوم 23 فبراير الماضي.

ويحتل الشياطين الحمر المركز الثاني بالمجموعة الأولي، برصيد 8 نقاط، خلف سيمبا التنزاني المتصدر برصيد 13 نقطة، وضمن الفريقين التأهل بشكل رسمي إلي دور الثمانية.

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