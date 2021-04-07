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تشكيل بايرن ميونيخ المتوقع ضد باريس سان جيرمان فى دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 02:47 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يلتقي اليوم الأربعاء نادي بايرن ميونيخ الألماني نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي فى ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب بايرن ارينا.

وجاءت تشكيلة بايرن ميونيخ المتوقعة كالتالي:
حراسة المرمى: مانويل نوير.
خط الدفاع: بنيامين بافارد، نيكلاس سول، دافيد ألابا، لوكاس هيرنانديز.
خط الوسط: جوشوا كيميتش، ليون جوريتزكا، كينجسلي كومان، توماس مولر، لوري ساني.
خط الهجوم: موتينج.

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