عاجل.. الداخلية تعلن القبض على متحرش "أتوبيس" الأهرام

أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها قبل قليل، القبض على أحد المتحرشين، والمعروف إعلاميا بـ"متحرش أتوبيس الأهرام".

جاء ذلم في إطار جهود وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى متضمناً مقطع فيديو لسيدة تستقل أحد وسائل النقل العام "أتوبيس" وتقوم بتصوير (أحد الأشخاص) وتنهره لقيامه بالإتيان بأفعال منافية للآداب حال جلوسه على أحد المقاعد بالجهة الأخرى منها ، وإستغاثتها بالركاب وإخبارهم بسوء تصرفه، فقاموا بإنزاله من الأتوبيس على إثر ذلك.





تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة توصلت جهوده إلى تحديد السيدة المشار إليها وتم التواصل معها هاتفياً وقررت بحدوث الواقعة على النحو المشار إليه حال إستقلالها للأتوبيس من محطة مشعل بشارع الأهرام متجهة إلى الجيزة.





وعقب تقنين الإجراءات تم تحديد الأتوبيس محل الواقعة وبمناقشة السائق أيد ما جاء بأقوال الشاكية، وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام) وبمناقشته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.