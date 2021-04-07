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طبيب منتخب تونس يحسم مشاركة علي معلول أمام الزمالك في الدوري المصري

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 02:51 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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اقترب الظهير الأيسر التونسي علي معلول من العودة للمشاركة في تدريبات الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، بعد إصابته في العضلة الخلفية.

مشاركة علي معلول أمام الزمالك
و اشترط على معلول الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على الجهاز الفني موافقة طيب سهيل الشملى طبيب منتخب تونس، قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية استعداداً لمواجهة الزمالك في الدوري المصري.

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد الزمالك ضمن إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، يوم 18 إبريل الجارى على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.

ويخشى علي معلول الظهير الأيسر للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، حدوث انتكاسة جديدة في إصابته، بعدما عانى من تجدد إصابته في العضلة الخلفية.

وفي سياق آخر، ضمن الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي التأهل لدور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، محتلا المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى خلف سيمبا التنزاني المتصدر.

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