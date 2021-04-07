ليس ريال مدريد وبرشلونة.. إيرلينج هالاند يفكر في الرحيل إلى عملاق الدوري الإنجليزي

يستعد فريق الكرة الأول بنادي بروسيا دورتموند الألماني، الذي يلعب في صفوفه النجم النرويجي إيرلينج هالاند، لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي مساء اليوم الثلاثاء ضمن إطار منافسات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.





إيرلينج هالاند يفكر في مانشستر سيتي الإنجليزي

تحدث تقرير صحفي ألماني عن تطور جديد بشأن مستقبل النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند، في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.





وارتبط اسم النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند الألماني في الميركاتو الصيفي المقبل، بمفاوضات من ريال مدريد وبرشلونة.





وأوضح التقرير أن النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، منبهر بملعب الاتحاد معقل مانشستر سيتي الإنجليزي، ويفكر في تمثيل السماوي في الصيف المقبل.





ولا يعد مانشستر سيتي الإنجليزي غريبًا على عائلة إيرلينج هالاند، حيث سبق وأن لعب له والده آلف إنج لمدة 3 سنوات في نهاية مسيرته مع كرة القدم.





وتتنافس أندية، ريال مدريد، برشلونة، تشيلسي، مانشستر يونايتد والسيتي في سباق شرس من أجل الحصول على خدمات النجم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند الألماني.



