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وفاة "شاعر الثورة الفلسطينية" جراء كورونا

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 03:01 ص
بوابة الفجر
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توفي في العاصمة الأردنية عمان، الشاعر والمفكر الفلسطيني، عز الدين المناصرة، عن عمر يناهز الـ74 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ويعتبر عز الدين المناصرة أحد شعراء "الثورة الفلسطينية"، وهو مفكر وناقد وأكاديمي فلسطيني من مواليد بلدة بني نعيم، في الخليل، في 11 نيسان عام 1946، وحائز على عدة جوائز أدبية وأكاديمية، واقترن اسمه بـ"الثورة والمقاومة الفلسطينية"، وأطلق عليه برفقة محمود درويش وسميح القاسم وتوفيق زياد، "الأربعة الكبار" في الشعر الفلسطيني، وغنى قصائده مارسيل خليفة وغيره، واشتهرت قصيدتاه "جفرا" و"بالأخضر كفناه"، وساهم في تطور الشعر العربي الحديث وتطوير منهجيات النقد الثقافي، إذ وصفه إحسان عباس كأحد رواد الحركة الشعرية الحديثة، بحسب موقع "معا" الفلسطيني.

وعن حياته الدراسية والعملية، تجدر الإشارة إلى أن المناصرة حصل على شهادة "الليسانس" في اللغة العربية والعلوم الإسلامية من جامعة القاهرة عام 1968 حيث بدأ مسيرته الشعرية، ومن ثم انتقل إلى الأردن وعمل كمدير للبرامج الثقافية في الإذاعة الأردنية من العام 1970 وحتى 1973، كما أسس في نفس الفترة رابطة الكتاب الأردنيين مع ثلة من المفكرين والكتاب الأردنيين.

هذا وانخرط المناصرة في صفوف "الثورة الفلسطينية" بعد انتقالها إلى بيروت، حيث تطوع في صفوف "المقاومة العسكرية" بالتوازي مع عمله في المجال الثقافي الفلسطيني و"المقاومة الثقافية" كمستقل، وأيضا ضمن مؤسسات "الثورة" كمحرر ثقافي لمجلة "فلسطين الثورة"، الناطقة باسم منظمة التحرير الفلسطينية، وكمدير تحرير لـ"جريدة المعركة" (الصادرة أثناء حصار بيروت)، بالإضافة إلى عمله كسكرتير تحرير "مجلة شؤون فلسطينية" التابعة لمركز الأبحاث الفلسطيني في بيروت.

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