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كشف ملابسات تعدي شخصين على مندوب مبيعات في المقطم.. السبب كلب

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 03:23 ص
كلب - أرشيفية
كلب - أرشيفية
هبة عبد الحفيظ
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رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو بإحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) يتضمن تضرر أحد الأشخاص من شخصين آخرين تعديا عليه بالضرب محدثين إصابته حال تواجده بمنطقة مساكن الإنشاءات بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم البلطجة والتعدي على النفس وترويع المواطنين.

بجمع المعلومات وإجراء التحريات أمكن تحديد الشاكي المشار إليه بمقطع الفيديو وهو (مندوب مبيعات، مقيم بدائرة القسم)، وتبين أنه سبق وتبلغ من الشخصان (المشكو في حقهما في مقطع الفيديو المشار إليه، لأحدهما معلومات جنائية) بتضررهما من "الشاكي" لقيام الكلب الخاص به بعقر أحدهما محدثًا إصابته، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه، وتم إخلاء سبيله عقب ذلك.

باستكمال الفحص تبين تجدد الخلافات مرة أخرى بين الطرفين لقيام "الشاكي" عقب الواقعة الأولى المشار إليها بالسخرية من "المشكو في حقهما" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وتعديهما عليه بالضرب باستخدام "سلاح أبيض" محدثان إصابته، والتخلص من السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة بإلقائه في الطريق العام.

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