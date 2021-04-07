القبض على شخص قتل طفلة بعد محاولة التعدي عليها في الدقهلية

كشفت وزارة الداخلية في بيان لها، ملابسات تلقي قسم شرطة دكرنس بمديرية أمن الدقهلية، بلاغا من (سائق، مقيم بدائرة المركز) بخروج كريمته سن 8 سنوات لشراء بعض الاحتياجات وعدم عودتها.





وقالت الوزارة إنه على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية أسفرت جهوده عن تحديد (أحد الأشخاص) اصطحب الفتاة المشار إليها.



