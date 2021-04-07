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القبض على شخص قتل طفلة بعد محاولة التعدي عليها في الدقهلية
الأربعاء 07/أبريل/2021 - 03:07 ص
هبة عبد الحفيظ
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كشفت وزارة الداخلية في بيان لها، ملابسات تلقي قسم شرطة دكرنس بمديرية أمن الدقهلية، بلاغا من (سائق، مقيم بدائرة المركز) بخروج كريمته سن 8 سنوات لشراء بعض الاحتياجات وعدم عودتها.
وقالت الوزارة إنه على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية أسفرت جهوده عن تحديد (أحد الأشخاص) اصطحب الفتاة المشار إليها.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بمسكنه وعُثر على جثة الفتاة المشار إليها بسلم العقار "سكنه" وبها عدة "طعنات، خدوش، كدمات"، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقرر مشاهدته المجني عليها أثناء شراء مستلزمات للمنزل بالقرب من مسكنه، فاستدرجها بزعم شراء بعض الحلوى لها، وحال محاولته الاعتداء عليها قاومته فضربها وطعنها محدثًا إصابتها التى أودت بحياتها، ثم نقل جثتها إلى سلم العقار محل سكنه، كما أرشد عن بعض متعلقاتها والسلاح الأبيض المستُخدم في الواقعة داخل شقته.
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