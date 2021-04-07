Advertisements

"5 نجوم" برنامج جديد على "mbc مصر"

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 03:23 ص
بوابة الفجر
Advertisements

يشارك 5 نجوم وهم غادة عادل، نور، مصطفي قمر، كريم فهمي ومحمد الشرنوبي، في برنامج تليفزيوني سيعرض خلال شهر رمضان القادم، ويشاركهم في كل حلقة نجم من نجوم الثمتيل او الغناء، في شكل جديد ومختلف سيقدم علي الشاشات المصرية والعربية لاول مرة،.

ويتكتم صناع العمل علي كل تفاصيل العمل حتي يتم العرض وتعتبر تلك هي المرة الاولي التي يتعاون فيها كل من هؤلاء النجوم معا في تقديم برنامج تليفزيوني، ومن ضيوف البرنامج هيفاء وهبي وصابر الرباعي ونيللي كريم ودرة ووائل جسار ونيكول سابا ونوال الزغبي وشيرين رضا واحمد فهمي وكنده علوش.

ومن المقرر أن تعلن القناة عن البرنامج خلال الفترة القادمة مع اقتراب حلول شهر رمضان.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رمضان برنامج 5 نجوم

أخبار تهمك

الأهلي يوجه رسالة تحذيرية إلى نجم الفريق.. طالع التفاصيل

منذ حوالي 4 ساعات

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

منذ حوالي 4 ساعات

استبعاد 9 لاعبين.. بوتشيتينو يعلن قائمة باريس لمواجهة البايرن

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من "الخارجية" حول مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الداخلية تعلن القبض على متحرش "أتوبيس" الأهرام

منذ ساعة و 23 دقيقة

بعد سقوطه أمام الريال.. حظوظ ليفربول في التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

السيسي يستجيب لحالة "عم صلاح" ويوجه بتلبية احتياجاته

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تطور جديد في مفاوضات سد النهضة بالكونغو بعد عدم التوصل لبيان مشترك

منذ يوم

هيئة سلامة الغذاء تحذر من تناول الشعرية سريعة التحضير "النودلز"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وزير الخارجية يكشف الخطوة التالية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 13 ساعة

تصريح صادم من مستشار الرئيس بشأن موجة كورونا الثالثة.. فيديو

منذ حوالي 20 ساعة

سد النهضة بين كفي الرحى.. وخبراء يكشفون لـ "الفجر" خطوة مصر والسودان القادمة

منذ حوالي 10 ساعات

مصطفى الفقي: الكل سيدفع الثمن إذا تطورت أزمة سد النهضة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل - كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل| "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا: الإصابات تستمر في الارتفاع

منذ حوالي 3 ساعات

عماد الدين أديب: "إثيوبيا تسعى لتوزيع حصص مياه النيل من جديد"

منذ 34 دقيقة

موضوعات متعلقة

استعدادا لمهرجان الجونة.. نيكول سابا وإيمي سمير غانم في طريقهما للغردقة (فيديو)

بإطلالة شبه عارية.. نسرين طافش على البحر تستمع بشمس الجونة (صورة)

قنوات ART تشارك في رعاية مهرجان الجونة السينمائي بجائزة قدرها عشرة آلاف دولار

محمد رمضان وريهام عبد الغفور على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة (صور)

شاهد.. الصور الأولى من كواليس برنامج "إغلب السقا" في رمضان على MBC مصر

عودة أدريانو وهمام في برنامج "اغلب السقا" مع محمد هنيدي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:44 ص

عماد الدين أديب: "إثيوبيا تسعى لتوزيع حصص مياه النيل من جديد"

عماد الدين أديب يكشف عن "كابوس" في أزمة سد النهضة

12:14 ص

عاجل.. الداخلية تعلن القبض على متحرش "أتوبيس" الأهرام

02:55 ص

عاجل - كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

06:30 م

عاجل.. وزير الخارجية يكشف الخطوة التالية بعد فشل مفاوضات سد النهضة

03:17 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حادث الكيلو 151 يجدد اعتراف العالم بأهمية قناة السويس

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: لماذا يكره خصوم مصر القناة الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: خطايا مجلس النواب فى كارثة قطار سوهاج