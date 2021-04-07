"5 نجوم" برنامج جديد على "mbc مصر"





يشارك 5 نجوم وهم غادة عادل، نور، مصطفي قمر، كريم فهمي ومحمد الشرنوبي، في برنامج تليفزيوني سيعرض خلال شهر رمضان القادم، ويشاركهم في كل حلقة نجم من نجوم الثمتيل او الغناء، في شكل جديد ومختلف سيقدم علي الشاشات المصرية والعربية لاول مرة،.





ويتكتم صناع العمل علي كل تفاصيل العمل حتي يتم العرض وتعتبر تلك هي المرة الاولي التي يتعاون فيها كل من هؤلاء النجوم معا في تقديم برنامج تليفزيوني، ومن ضيوف البرنامج هيفاء وهبي وصابر الرباعي ونيللي كريم ودرة ووائل جسار ونيكول سابا ونوال الزغبي وشيرين رضا واحمد فهمي وكنده علوش.





ومن المقرر أن تعلن القناة عن البرنامج خلال الفترة القادمة مع اقتراب حلول شهر رمضان.



