تعرف على الشخصيات المختلفة التي تلعبها غادة عبدالرازق في "لحم غزال"





تلعب غادة عبد الرازق 3 شخصيات مختلفة، في مسلسلها الجديد "لحم غزال"، والذي تنافس به في شهر رمضان المقبل، ويعرض بشكل حصري عبر شاشة "MBC مصر".





وتجسد عبد الرازق، الشخصيات داخل أحداث العمل وفقا للمستجدات والأحداث التي تقع في العمل، وتضطرها إلى اللعب بشخصية دون الأخرى وفق الأحداث.





المسلسل يشارك في بطولته إلى جوارها شريف سلامة ومي سليم ووفاء عامر، ويتولى إخراجه محمد أسامة.

لقد أرسلت 5 أبريل الساعة 5:03 ص







