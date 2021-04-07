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النصر يخطط لتوجيه صدمة للمحترفين

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 04:01 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية سعودية أن إدارة النصر السعودي تخطط للاستغناء عن جميع اللاعبين المحترفين في الفريق وذلك بناء على نتائج الفريق في الموسم الحالي عقب خروجه من المنافسة على جميع الألقاب.

ولفتت صحيفة عكاظ السعودية أن النصر سيخوض منافسات قوية بعد أيام في بطولة دوري أبطال آسيا بعد أن ودع النسخة الماضية من البطولة في الموسم الماضي من الدور قبل النهائي.

وأكدت الصحيفة السعودية أن مسلي آل معمر رئيس مجلس إدارة نادي النصر بدأ في التشاور مع الأعضاء الذهبيين في النادي للاستغناء عن الأجانب في صفوف الفريق.

وأفادت الصحيفة السعودية بأن الثنائي المغربي عبد الرزاق حمدالله ونور الدين أمرابط يتقدمان اللاعبون المقرر الإطاحة بهم كما يدرس النادي السعودي في المقابل التعاقد مع عناصر جديدة, حيث سيكون الأوزبكي مشاريبوف نجم الفريق المعار إلى شباب الأهلي الإماراتي على رأسهم.

وألمحت الصحيفة السعودية أنه هناك اتجاه أيضا لإقالة حسين عبد الغني من منصبه كمدير تنفيذي للفريق بعد الأزمات العديدة التي حدثت أخيرا في الفريق على رأسها سفر الثنائي المغربي حمدالله وأمرابط إلى المغرب قبل أيام من مباراة قبل نهائي الكأس.

وأوضحت الصحيفة السعودية أن النصر بدأ البحث عن مدرب ينتمي للمدرسة اللاتينية بعدما رفض الروماني أولاريو كوزمين قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وأشارت الصحيفة السعودية إلى أن النصر يكافح في وسط الجدول في الدوري السعودي كما ودع منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين بعد خسارته بهدف نظيف أمام الفيصلي في الدور قبل النهائي كما يحتل النصر المركز الخامس في ترتيب الدوري السعودي برصيد 36 نقطة.

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