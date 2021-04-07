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أيمن عبدالعزيز يرد على اتهامه بإهانة الأهلي

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 04:21 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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قام أيمن عبدالعزيز نجم نادي الزمالك السابق بالرد على اتهامه بإهانة النادي الأهلي، أثناء دفاعه عن القلعة البيضاء.

وقال أيمن عبدالعزيز في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "البعض يتهمني أنني أُخطئ في الأهلي أثناء دفاعي عن الزمالك، وهو أمر عار تمامًا من الصحة، لكن ربما لأنني أتحدث في أمور لا يستطيع أحد التحدث عنها".

وتابع، "إدارات الزمالك يتم حلها بسبب أبسط الظروف، على الرغم من وجود مجالس أخري لا يتم حلَّها في حالة تعرضها لنفس الظروف".

وأشار إلى أن لاعبي الزمالك القدامى عليهم دور كبير في دعم القلعة البيضاء في التوقيت الحالي.

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