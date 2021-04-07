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أيمن عبد العزيز: مرتضى منصور هو الأصلح للزمالك

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 04:41 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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أكد أيمن عبدالعزيز نجم نادي الزمالك السابق، أن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء السابق الذي تم إيقافه بقرار وزاري، هو الأصلح للزمالك.

وقال أيمن عبدالعزيز في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "مرتضى منصور كان يتخذ قراراته بمفرده، وهو الأصلح لنادي الزمالك".

وأوضح، "في نادي الزمالك لابد أن يكون هناك شخص واحد فقط هو الذي يقود وينفذ قراراته بدون استشارات من أحد".

واستكمل، "لابد أن يتم زرع الشخصية وحب النادي دون نفسنة أو شخصنة، في لاعبي قطاع الناشئين بالزمالك، نادي الزمالك أفضاله علينا جميعًا وبمجرد دخول أي لاعب للنادي سيُضيف إليه الكثير".

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