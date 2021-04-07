أيمن عبدالعزيز يوضح ما قاله ساسي لإدارة الزمالك بشأن تجديد عقده

أوضح أيمن عبدالعزيز نجم نادي الزمالك السابق، ما قاله الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لإدارة ناديه، بشأن تجديد العقد.





وتسعى إدارة الزمالك منذ فترة طويلة إلى تجديد عقد الدولي التونسي فرجاني ساسي، نظرًا لأنه من العناصر الأساسية بالفريق.





وأشار أيمن عبدالعزيز في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "فرجاني ساسي أبلغ إدارة الزمالك «قولولي اتعامل مع مين عشان أمضي»".





يشار إلى أن فريق الزمالك الأول لكرة القدم، يستعد لملاقاة نظيره تونجيث السنغالي، في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، يوم السبت المقبل الموافق العاشر من الشهر الجاري.



