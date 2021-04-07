باريس سان جيرمان يخطط للتخلي عن نجومه من أجل هالاند

ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن يتحسس مسئولي باريس سان جيرمان الفرنسي يخططون للتعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند نجم بروسيا دورتموند الألماني.





ونوهت صحيفة ليكيب الفرنسية أن إدارة باريس سان جيرمان لديها ملفات أخرى ساخنة ومهمة للغاية وأن التفاوض مع هالاند بوجه مكشوف يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية.





وأفادت الصحيفة الفرنسية بأن تجديد عقدي مبابي ونيمار بالإضافة إلى شراء المهاجم الإيطالي مويس كين بعد انتهاء إعارته من إيفرتون عقب نهاية الموسم الحالي بجانب إمكانية التعاقد مع ليونيل ميسي في صفقة انتقال حر هي أولويات ليوناردو المدير الرياضي للنادي الفرنسي.





وأوضحت الصحيفة الفرنسية أنه هناك عجزا ماليا يزيد عن 200 مليون يورو يلوح في الأفق لدى إدارة باريس سان جيرمان في نهاية الموسم بينما ستتكلف صفقة هالاند ما يزيد عن 100 مليون يورو.





وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن الاحتمال الوحيد الذي يدفع باريس سان جيرمان نحو التعاقد مع هالاند هو بيع ماورو إيكاردي أو مبابي إذا رفض تجديد عقده وسماح النادي الفرنسي برحيله في الصيف المقبل.





ولفتت الصحيفة الفرنسية أنه يمكن لباريس سان جيرمان التفكير في التعاقد مع إيرلينج هالاند خاصة مع تفكير الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في تخفيف القيود الخاصة باللعب المالي النظيف في ظل خسائر الأندية وسط جائحة كورونا.





وألمحت الصحيفة الفرنسية أن باريس سان جيرمان لن يترك نفسه بعيدا خلف الأندية الراغبة في التعاقد مع النجم النرويجي الشاب.





وأكدت الصحيفة الفرنسية أن ما يدعم موقف النادي الفرنسي هو قوة العلاقة بين ليوناردو ومينو رايولا وكيل أعمال هالاند ، حيث اعتاد الثنائي على العمل بسرعة وبشكل جيد ولن يحتاجوا لمفاوضات مطولة من أجل الوصول لاتفاق مشترك.



