مفاجأة حول انتقال نيمار إلى برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن تطور جديد ومفاجئ بشأن مستقبل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا جناح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في العودة إلى برشلونة خلال الفترة المقبلة.





وبحسب معلومات صحيفة "آرا" الكتالونية، فإن نيمار أوقف محادثات تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، والذي ينتهي في عام 2022 من أجل العودة إلى برشلونة.





وأفادت صحيفة "سبورت"، أن نيمار يفكر جديًا في العودة لبرشلونة من أجل التواجد بجوار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مرة أخرى.





وتابعت الصحيفة، أن نيمار أصبح يستشعر اقتراب تجديد ليو وصعوبة خروجه من الكامب نو بعد وصول خوان لابورتا.





وهناك خيارين أمام نيمار للعودة إلى برشلونة، الأول سيكون النجم البرازيلي مطالبًا بتحمل موسم آخر في باريس سان جيرمان، هو الأخير في عقده، دون التجديد وبعد ذلك الوصول إلى برشلونة في صيف 2022 كصفقة انتقال حرة، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الفريق بسبب الأحداث الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.





أما الخيار الآخر، هو استخدام صفقة تبادلية ستكون في تلك الحالة مع أحد ثنائي البلوجرانا، الفرنسي أنطوان جريزمان أو مواطنه عثمان ديمبلي وهما اللاعبان اللذان سيرحب برشلونة بالتنازل عن أي منهما لصالح النجم البرازيلي.



