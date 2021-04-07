بايرن ميونخ يحسم مصير بواتينج

كشفت تقارير صحفية ألمانية أن إدارة بايرن ميونخ الألماني اتخذت قرارًا نهائيًا بشأن مستقبل نجم دفاع الفريق الألماني جيروم بواتينج.





وأفادت صحيفة كيكر الألمانية بأن مجلس إدارة بايرن ميونخ قررت عدم تجديد عقد النجم الألماني البالغ من العمر 32 عاما وتم إبلاغ وكيل أعمال بواتنج بالقرار.





وألمحت الصحيفة الألمانية أن بايرن ميونخ تعاقد مع دايوت أوباميكانو في فبراير الماضي في إطار إضافة عنصر الشباب للفريق البافاري في صفقة لم تكن في صالح بواتنج.





ولفتت الصحيفة الألمانية أن بواتينج المتوج مع ألمانيا بلقب كأس العالم2014 التي أقيمت البرازيل كان قد انضم للفريق الألماني في 2011 قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي.





وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن توج اللاعب مع بايرن بـ 8 ألقاب للدوري و5 لكأس ألمانيا ولقبين لدوري الأبطال وكأس السوبر الأوروبي.



